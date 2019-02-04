تمكن محققون من تحديد موقع حطام طائرة خفيفة اختفت فوق القنال الإنجليزي، وعلى متنها إيميليانو سالا اللاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والطيار ديفيد إيبوتسون، كما ذكرت شبكة سكاي الإخبارية. وكان المهاجم الأرجنتيني المولد (28 عاما) في طريقه من نانت في غرب فرنسا مع طيارة خاصة لأول مشاركة له مع فريقه الجديد كارديفسيتي عندما اختفت الطائرة فوق القنال الإنجليزي يوم 21 يناير.

كانت هذه تفاصيل خبر المحققون يتمكنون من العثور على الطائرة التي كانت تقل اللاعب سالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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