طرعان: إحراق سيارة مدير مدرسة وإلقاء قنابل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرق جُناة سيارة المُربي صبحي عدوي، مدير مدرسة الرينة الشاملة، فيما ألقيت قنابل في الحي الشرقي بقرية طرعان فجر اليوم، الإثنين.

ومن جهته، استنكر رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، بشدة استمرار أعمال العنف، وإحراق السيارات وإلقاء القنابل وترويع المواطنين في طرعان، والتي تمس بأمن وأمان وسلامة المواطنين.

وقال رئيس المجلس المحلي إنه "لا يمكن السكوت أكثر على هذا الوضع الذي بات يقض مضاجع كل مواطن غيور على مصلحة طرعان وأمنها".

وطالب الجميع بـ"الوقوف في وجه هذه الآفة، وتوحيد الموقف، وكذلك أن تأخذ الشرطة دورها وأن تقوم بعملها، لنتجنب حدوث كارثة، لا سمح الله، تكون عواقبها وخيمة".

وختم عدوي بالقول إن "استمرار هذه الأعمال سيجر طرعان أكثر إلى داخل مستنقع يصعب الخروج منه".