مدرب مانشستر سيتي: وضعيتنا أصعب من ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، بلاعبي فريقه بعد إلحاق الخسارة بآرسنال بنتيجة ثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر غوارديولا في المؤتمر الصحفي وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي "الشيء المهم هو أن نكون أنفسنا، في نيوكاسل لم نتعرف على فريقنا، اللاعبون عرفوا ذلك، أما اليوم لقد عُدنا بالفعل".

وأضاف بيب "أٌفضل أن أكون في مركز ليفربول، الضغط عندما تكون متأخرًا، وتفقد النقاط يكون أصعب".

وواصل مدرب السيتزين "منذ البداية أنا سعيد جدا بأغويرو، في بداية الموسم، الناس قالت إنني لا أحبه، لكني سعيد جدا به، لأكون أمينا لقد استخدمت ستيرلنغ، وجيسوس في مركز المهاجم الصريح، لقد قاتل وفعل كل شيء من أجل الفريق".

وتابع "أنا أحكم على النية، ونية أغويرو دائما هي مساعدة الفريق، لأننا كنا معا".

ولعب سيرجيو أغويرو دور البطولة بإحراز أهداف سيتي الثلاثة في الدقائق 1 و44 و61، فيما سجل لوران كوسيلني هدف أرسنال في الدقيقة 11.

وقال غوارديولا أيضًا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "أتفهم الضغوط علينا من أجل الفوز، بعد مباراة نيوكاسل، كان ليفربول متقدمًا بسبع نقاط، والآن هم متقدمين علينا بنقطتين يجب عليهم أن يلعبوا، لكن فريق وست هام فريق جيد، أما نحن علينا أن نفكر في إيفرتون ثم تشيلسي، هو أسبوع صعب علينا".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة واستعاد المركز الثاني من توتنهام، بفارق نقطتين وراء ليفربول الذي يلعب مساء الإثنين بضيافة وست هام يونايتد في ختام المرحلة.