مصرع شاب في حادث طرق قرب كفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب (30 عاما) مصرعه في حادث طرق وقع قرب مدينة كفر قاسم صباح اليوم، الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أنه تلقى بلاغا قرابة الساعة 07:57 حول حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على شارع رقم 5 قرب كفر قاسم.

وقدّم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب في المكان، لكن كل محاولات إسعافه باءت بالفشل، وجرى إقرار وفاته في المكان.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.