مصرع شاب في حادث طرق قرب كفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب (30 عاما) مصرعه في حادث طرق وقع قرب مدينة كفر قاسم صباح اليوم، الإثنين.
وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أنه تلقى بلاغا قرابة الساعة 07:57 حول حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على شارع رقم 5 قرب كفر قاسم.
وقدّم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب في المكان، لكن كل محاولات إسعافه باءت بالفشل، وجرى إقرار وفاته في المكان.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
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