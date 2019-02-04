مدرب ميلان: روما يستحق الفوز علينا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب آيه سي ميلان الإيطالي، جينارو غاتوزو، عن عدم رضاه من التعادل أمام روما 1-1، على ملعب الأخير "الأولمبي" ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال غاتوزو، في تصريحات نقلتها صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية "روما لم يجعلنا نلعب بأريحية في الشوط الأول، وكان يستحق أكثر في بداية المباراة، لكن في الشوط الثاني تحسن الأداء بشكل كبير".

وأضاف مدرب الروسونيري "رغم إننا كنا نريد الفوز والعودة إلى الديار بنقاط المباراة كاملة، لكن روما فريق رائع، حتى إن كان يعاني خلال الفترة الأخيرة".

وتابع "بيونتيك يعطينا مساعدة عظيمة، وينفرد بمنطقة الهجوم وحيدًا، ويقدم أداء مميزا".

وأوضح غاتوزو "في الشوط الثاني كنا أفضل، وأحببت الطريقة التي تحكم بها الفريق في مجريات اللعب، لكن روما قدم مباراة مميزة أيضا، وكان يستحق الفوز".

وعن دي روسي، قال مدرب ميلان "هو لاعب رائع، وقدم مباراة مميزة، لدينا بضع سنوات من الفارق، لكني أبدو مثل والده".

واختتم غاتوزو تصريحاته، قائلا "إذا لم يحتسب الحكم ركلة الجزاء، وحكم الفيديو أيضا لم يحتسبها، إذا فالأمر عادي، حتى لو كان هناك بعض السخرية من القرار".

وسجل مهاجم ميلان كريستوف بيونتيك أول أهداف اللقاء في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل نيكولو زانيولو للذئاب في الدقيقة 46.

وارتفع رصيد ميلان إلى 36 نقطة حافظ بها على مقعده في المركز الرابع، فيما رفع روما رصيده إلى الرقم 35 بالمركز الخامس.