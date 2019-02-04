شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تستغل الإستثمار لتصدير الإرهاب والفوضى إلى أفريقيا والان مع التفاصيل

يواصل نظام الحمدين في قطر إستغلال الإستثمار لتصدير الإرهاب إلى أفريقيا، حيث أعلن جهاز قطر للاستثمار، ضخ مبلغ 200 مليون دولار، من خلال إصدار أسهم أساسية في شركة إيرتل إفريقيا المحدودة، وهي إحدى وحدات شركة بهارتي إيرتل المحدودة.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن الصفقة لن تنطوي على أي بيع للأسهم من قبل المساهمين الحاليين، حيث يستند القرار من قبل جهاز قطر للاستثمار إلى مواصلة الاستثمار الأخير الذي بلغ 1.25 مليار دولار من قبل ستة مستثمرين عالميين من بينهم "واربورغ بينكوس" و "تيماسيك" و"سنجتل" و"سوفت بانك جروب انترناشيونال".

وأعتبر مراقبون أن ضخ تنظيم الحمدين هذه الأموال الضخمة في استثمارات قد لا يصل عائد كبير منها، تأكيد أن إمارة الإرهاب تستغل "وازع الاستثمار"، كستار لفرض نفسها على الساحة الإفريقية بكافة الأساليب الملتوية، حيث تستغل الأحداث الجارية بالبلدان الإفريقية لنشر الإرهاب والفوضى، من أجل تدعيم عدم الاستقرار بها، ما يهيئ طريقها للسيطرة على وجهات النظر وسياسات هذه الدول.

ويسعى تنظيم الحمدين إلى السير على نهج شريكه في الإرهاب أردوغان، لتوسيع منافذ تدخله في المناطق التي تشكل مجالا حيويا لنشاطه المشبوه، حيث سبق أن انتزع العلج التركي خلال زيارة سابقة للخرطوم إدارة كاملة لجزيرة سواكن على ساحل البحر الأحمر.

وقد تسهل الصفقة التي يبرمها تنظيم الحمدين مع إيرتل إفريقيا المحدودة، في استغلال ذلك للتجسس وجمع المعلومات عن أسرار الدول الإفريقية التي تعمل بها الشركة.

وصندوق قطر السيادي كان قد باع 5% من حصته في شركة بهاراتي إيرتل الهندية عام 2017، من خلال شركة "ثري بيلارز بي تي إي" المحدودة المملوكة للصندوق، والتي استثمرت في مايو 2013 مبلغ 68 مليار روبية (1.34 مليار دولار)، لتعزيز هيكل رأس المال وزيادة معدلات الاستثمار.

لكن حكومة الدوحة، عادت لتضخ 200 مليون دولار في استثمارات الشركة الهندية داخل إفريقيا، ما يؤكد وجود سياسات مريبة يتبعها الذليل "تميم"، لتنفيذ المخطط القطري الإرهابي.

وتعتبر شركة بهارتي إيرتل شركة عالمية للاتصالات تعمل في 16 دولة في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، حيث يقع مقر الشركة في نيودلهي، الهند، وتحتل مكانة بين أكبر 3 مزودي خدمة متنقلة عالميًا من حيث المشتركين.

وفي عام 2018، فجرت شبكة بلومبرج فضيحة جديدة لنظام الحمدين، بعد أن كشفت عن تورط النظام القطري في حملات قرصنة وسطو إلكتروني ضد مئات الأشخاص، من بينهم ساسة ورجال أعمال مناوئون لها في الولايات المتحدة، وكذلك مشاهير عرب.

وفي تأكيد على الطبيعة التجسسية للهجمات الإلكترونية التي شنها العملاء القطريون، قالت بلومبرج، إنه في الوقت الذي يهتم فيه القراصنة الإلكترونيون عادة بالتعرف على تفاصيل الحسابات المصرفية، ولكن في هذه الحالة، بدت العملية كلها مصممة للحصول على معلوماتٍ سياسية استخباراتية تهتم بها الحكومة القطرية، مشددة على أن نطاق العملية وأهدافها يوحيان بأنها جرت على يد دولة.

كما كشفت صحيفة "ديلي كولر" الأمريكية عن قيام قطر بحملة قرصنة واسعة النطاق استهدفت عدة صحفيين؛ بسبب انتقاداتهم الحادة للدوحة وجماعة الإخوان الإرهابية، حيث قال أحد الصحفيين إنه تعرض لعمليات تخويف وابتزاز وتهديد باغتصاب أفراد عائلته بسبب انتقاداته للدوحة والجماعة الإرهابية.