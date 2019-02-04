شكرا لقرائتكم خبر عن "بوكيلى" يعلن فوزه فى انتخابات الرئاسة بالسلفادور والان نبدء بالتفاصيل
وقال بوكيلى (37 عاما) فى كلمة لأنصاره "اليوم فوزنا فى الجولة الأولى وسطرنا تاريخا".، ومن شأن فوز بوكيلى أن ينهى عقودا من سيطرة نظام الحزبين على مقاليد السياسة فى البلاد. واستفاد بوكيلى من شعور الاستياء من المؤسسات الذى يعم الانتخابات فى المنطقة إذ ينشد الناخبون بديلا للأحزاب التقليدية.
ويتبادل حزبان فقط حكم السلفادور منذ انتهاء الحرب الأهلية الدامية عام 1992 وهما حزب جبهة فارابوندو مارتى اليسارى الحاكم ومنافسه المحافظ حزب التحالف الوطنى الجمهوري.
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