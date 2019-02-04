الغارديان: البابا مطالب بالتحدث مع الاماراتيين حول حرب اليمن

الخليج 365/ بغدادنشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الاثنين، افتتاحية حول زيارة البابا فرانسيس الى دولة الإمارات والتي تعتبر الأولى في التاريخ يقوم بها بابا روما لجزيرة العرب.

وقالت الصحيفة إن الزيارة إشارة هامة لأنها تلقي الضوء على التعقيدات الدينية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وبشكل أكبر العلاقات بين الإسلام والمسيحية.

وأوضحت أن دول منطقة الخليج استدعت مئات الآلاف من العمال المسيحيين من جنوب أسيا والفلبين وهم لا يعرفون مكانا يؤدون فيه طقوسهم الدينية.



واضافت "لو نظرنا إلى الصورة الأكبر، سنجد أن العلاقات بين المسيحيين والمسلمين ربما هي أحد أعظم صراعات القرن. فليس هناك تجانس في أي من ديانتي التوحيد. ويشغل البابا فرنسيس موقعا فريدا وسط هذه التوترات لأنه يقود أكبر تجمع ديني منظم في العالم".

وترى الصحيفة "ربما كان عدد المسلمين في العالم أكبر من عدد الكاثوليك لكن المسلمين ليس لهم قائد يمتلك هذه السلطة على اتباعه".

وتشير إلى أن الإمارات عضو قوي وفعال في التحالف الذي يخوض الحرب في اليمن تحت القيادة السعودية، والبابا مطالب بالتحدث معهم في هذا الأمر وجوانبه الإنسانية، لذا تحدث قبل الزيارة مطالبا بدعم المدنيين في اليمن و ضرورة الالتزام بالاتفاقات بين الاطراف المتصارعة للسماح بإدخال المعونات لليمنيين.

وترجح الجريدة أن البابا علق على الملف اليمني قبل التوجه للإمارات مباشرة حتى لا يكون مضطرا للتحدث فيه بشكل مباشر مع مضيفيه في أبو ظبي.

