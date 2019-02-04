نظام الملالي يعيش حالة تخبط في الذكرى الأربعين لتسلمه السلطة

يعيش نظام الملالي في إيران، حالة من التخبط والتشظي، في الذكرى الأربعين لتسلم نظام الإيراني السلطة في طهران .

وتحل هذه الذكرى هذا العام وسط تأرجح علاقاته الدولية التي أورثته العزلة وفقدانه للحلفاء الموثوقين، بسبب اتهامات الإرهاب والعقوبات الأمريكية والأوروبية التي تطارد قادته وميليشياته.

وقال تقرير لموقع «العين الإخباري»، أنه لم يمض سوى شهرين على اندلاع الثورة الإيرانية قبل أن يحكم الخميني وتياره المتشدد قبضتهم على كل مقاليد الحكم، فضلاً عن قمع المعارضين؛ حيث أعلن في مطلع إبريل من العام ذاته، عن تأسيس نظام جديد تحت اسم «الجمهورية الإسلامية»، بمرجعية (ولاية الفقيه)، وعلى رأس هذا النظام يقبع المرشد الأعلى الذي باتت لديه منذ تلك اللحظة صلاحيات واسعة للغاية، في الوقت الذي دخلت طهران عزلة دولية إلى جانب انحدار ملايين الإيرانيين، أسفل خط الفقر المدقع.

ونقل الموقع عن الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإيرانية مسعود الزاهد، إن الثورة الخمينية، حينما انطلقت قبل 40 عاماً، رفعت شعارات أولها الحرية ثم الاستقلال، إضافة إلى العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن الإيرانيين لا يزالون يرفعون المطالب ذاتها حالياً في مظاهراتهم.

وأوضح الزاهد ، أن القوميات والشعوب غير الفارسية، سعت قبل عام 1979 للتخلص من النظام البهلوي، بسبب منع الحريات المنصوص عليها في دستور الثورة المشروطة دستورياً التي اندلعت في إيران عام 1909، لافتاً إلى أن دائرة الحريات، باتت أشد ضيقاً في ظل نظام ولاية الفقيه الذي يحظر الأنشطة السياسية والثقافية والاجتماعية.

وشدد ، على أن كثيراً من علاقات إيران بدول العالم، وخاصة بدول الجوار متأزمة ، وذلك في ظل اتباعها سياسة تصدير الثورة التي فشلت في تحقيق آمال الشعوب في إيران.

وتحولت مليشيات الحرس الثوري ، إلى أداة بيد مرشد النظام علي خامنئي؛ حيث تمثل هذه الميليشيات فعلياً القبضة الحديدية للدولة العميقة ، في الوقت الذي يتوجب على رئيس البلاد تنفيذ القرارات الصادرة عنها فقط من دون إرادة من الشعب، وفقاً للزاهد.

بدوره، قال مدير مركز الأحواز للإعلام والدراسات الاستراتيجية حسن راضي، إن إيران تراجعت كثيراً إلى الوراء سواء سياسياً، أو اقتصادياً أو إقليمياً ودولياً بعد 40 عاماً من الثورة ، التي رفعت وعوداً كبيرة أبرزها مجانية الكهرباء والسكن والخدمات الأساسية.

ولفت راضي إلى أن العلاقات الإيرانية تمر بمرحلة عزلة دولية كبيرة منذ سنوات سواء مع الولايات المتحدة، وكذلك دول أوروبية وإقليمية نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن دعم الإرهاب والسياسات الاستفزازية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين، مرجحاً فرض عقوبات جديدة على النظام وتوتر علاقاته مع دول أخرى بسبب السياسات العدائية.

ويؤكد راضي، أن الإيرانيين يعبرون اليوم من خلال الاحتجاجات عن تذمرهم من هذا النظام ، في الوقت الذي بدأت وتيرة الانقسامات تتسع حتى داخل بنية النظام الذي أوشك على الانهيار النهائي.

وسلط السياسي الإيراني المعارض أحراري خلف، الضوء على الممارسات الإرهابية للنظام خلال العقود الأربعة الماضية من حكمه، وقال : «أنشأت إيران في أراضيها وأراضي الدول العربية التي تمتلك نفوذاً واسعاً فيها، قواعد عسكرية ودربت الآلاف من الإرهابيين عبر الحوزات العلمية والوحدات العسكرية والأحزاب المتطرفة التابعة لإيران في المنطقة، ونفذت عمليات اغتيال واسعة للمعارضين في جميع دول العالم، وقتلت الآلاف من مكونات البلاد».