2.5 مليون يمني شملتهم الخدمات الطبية السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكر تقرير صادر عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن أكثر من مليونين ونصف المليون يمني استفادوا من المشاريع التنموية والمبادرات الإنسانية الطبية التي قدمتها السعودية خلال 2018 في جميع المحافظات والمناطق.

وقال إن المشروعات المنفذة شملت قطاعات حيوية عدة، أبرزها القطاع الطبي، حيث دعم المركز المستشفيات اليمنية المختلفة، مع توفير الأجهزة والمعدات الطبية وتقديم جميع الخدمات الصحية الضرورية للمراجعين والمنومين في تلك المستشفيات، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن المركز دعم هيئة مستشفى الجمهورية بعدن، ومستشفى الثورة في تعز، ومستشفى سيئون العام، ومستشفى الجوف العام، ومستشفى مأرب العام، ومستشفى كرى العام في مأرب، ومستشفى 26 سبتمبر العام، من خلال تزويدها بالمستلزمات الطبية والأدوية والمعدات والمحاليل المختلفة، وتوفير أفضل الخبرات الطبية من أطباء وممرضين أسهموا بفعالية في تقديم جميع الخدمات الطبية للمرضى والمصابين بمختلف الأقسام والمراكز الصحية.

واستعرض المركز إحصاءات كاملة للخدمات التي قدمها في القطاع الطبي، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن إسهامات المملكة عبر المركز في العمل الإنساني والإغاثي تجاه الشعب اليمني، استشعارا منه بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الإنسان أينما كان.

اليمنيون المستفيدون من الخدمات الطبية السعودية في 2018: