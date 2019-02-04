«مخاوف الاغتيال» تنقل اجتماع وقف إطلاق النار إلى البحر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الحديدة، عدن، حجة

عقدت لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، مع ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الانقلابية، اجتماعا تنسيقيا على متن سفينة «فوس أبولو» التابعة للأمم المتحدة في عرض البحر الأحمر، قبالة ميناء الحديدة، ويأتي هذا الاجتماع الأول الذي سيستمر 4 أيام، وثالث اجتماع للجنة المشتركة بعيد تشكيلها، وذلك بعد تعذر عقد جولة الاجتماعات المقررة لتنفيذ اتفاق السويد القاضي بانسحاب ميليشيات الحوثي من الميناء، وتعثرت اللقاءات، بعد رفض الانقلابين لعقد الاجتماعات في مناطق الشرعية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن من بين أسباب عقد الاجتماع وسط البحر مخاوف الفريق الأممي وممثلي الحكومة من تعرضهم لمحاولات اغتيال بعد إطلاق النار الذي تعرض له رئيس لجنة إعادة الانتشار باتريك كاميرت في وقت سابق، في حين أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي أن سبب نقل الاجتماع هو تعنت الميليشيات ورفضها التواجد في مناطق الشرعية.

يذكر أن مراقبين رجحوا أن يكون هذا الاجتماع آخر ما يرأسه الجنرال كاميرت قبل تسليم مهامه لخلفه الجنرال مايكل لوليسغار المتوقع وصوله إلى عدن خلال اليومين المقبلين.

ميدانيا، فشلت ميليشيات الحوثي امس، في إطلاق صاروخ باليستي من معسكر لها في محافظة إب وسط اليمن، وذكرت مصادر محلية أنه انفجر وقت إطلاقه مخلفا قتلى وجرحى حوثيين، في حين أحبطت قوات الجيش الوطني هجوما لميليشيات الحوثي على مواقعها في الأثلة وجبل معرش غرب دمت، بعد مواجهات أدت لمصرع عدد من الميليشيات.

وتجددت المواجهات بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي عقب محاولة تسلل نفذتها الميليشيات باتجاه مواقع الجيش في تبة الرضعة بعزلة الأقروض المحاذية لمديرية دمنة خدير بريف تعز، وتشهد جبهات القتال في محافظة تعز تصعيدا عسكريا وقصفا للمدنيين من قبل الحوثي.

وفي حجور حجة دمرت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية للحوثيين بالقرب من مناطق القبائل، واستهدفت الغارات سيارة محملة بالأسلحة في وادي مور الذي يفصل من جهة الشرق بين مديرية كشر بمحافظة حجة ومديرية القفلة بمحافظة عمران، واستهدفت الغارة الثانية طقما حوثيا أثناء نزوله من منطقة المندلة إلى منطقة قريات شمال شرق كشر، وتخوض قبائل حجور معارك عنيفة ضد الحوثي التي تحاصر المديرية، وتحشد عناصرها وآلياتها إلى محيطها، بالتزامن مع قصفها المدفعي المكثف لمنازل المواطنين.

وتوافد مقاتلون قبليون من قبائل جبهان، وذو مسلم، وذو كديس، لمساندة قبائل حجور، وشكلت جميعها طوقا دفاعيا للمديرية ومحيطها، وصد مقاتلو حجور هجمات متفرقة صوب مناطق الدرب، وذو ريبان في الجنوب الشرقي للمديرية، وكبدوها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

مشاهدات يمنية