ارتفاع حصيلة إعصار ضرب عاصمة كوبا إلى ستة قتلى

اسماء السيد - هافانا: أعلنت السلطات الكوبية مساء الأحد أنّ حصيلة إعصار عنيف ونادر ضرب هافانا في الأسبوع الفائت ارتفعت إلى ستة قتلى.

قال وزير الصحة العامة خوسيه انخيل بورتال ميراندا للإعلام الرسمي "بكل حزن، توفي شخصان كانا ضمن 13 جريحًا في حالة خطرة". وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط أربعة قتلى.

اجتاح الإعصار، الذي نجم من عاصفة عنيفة في خليج المكسيك، وصنف من الدرجة الرابعة، اجتاح غرب كوبا برياح بقوة 100 كلم بالساعة في 27 يناير.

تسبب الإعصار في انقلاب سيارات ظهرًا على عقب، واقتلاع أشجار، وسقوط أعمدة كهرباء، وترك جزءًا من المدينة في العتمة.

وصف الأهالي صوت الإعصار بـ"هدير محرك طائرة نفاثة"، وشعروا بتغير في الضغط الجوي لدى وصوله، وفق مسؤول في معهد الأرصاد.

وكانت كوبا شهدت في ديسمبر رياحًا عاتية أدت إلى اجتياح مياه البحر للعديد من أحياء هافانا بدون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.

