اسماء السيد - واشنطن: أعلن البنتاغون الأحد أنّ الولايات المتحدة سترسل 3750 جنديًا إضافيًا إلى الحدود مع المكسيك، ما يرفع إلى 4.350 العدد الإجمالي للجنود العاملين فعليًا في هذه المنطقة.

تم نشر الجنود أساسًا بموجب أمر أصدره الرئيس دونالد ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر الفائت، حيث كانت قوافل المهاجرين تشق طريقها صوب الحدود الأميركية لطلب اللجوء هربًا من العنف والفقر في بلادهم.

لكن التعزيزات التي تشمل مساعدة القوات العسكرية لعناصر حرس الحدود المدنيين من خلال توفير الدعم اللوجستي وتثبيت سياج الأسلاك الشائكة، تعرّضت لانتقادات، باعتبارها حيلة سياسية تهدف إلى خلق وهم لأزمة غير قائمة.

قال البنتاغون في بيان إنّ "وزارة الدفاع ستنشر تقريبًا 3.750 جنديًا أميركيًا إضافيًا لتقديم دعم إضافي لعناصر هيئة الجمارك وحماية الحدود على الحدود الجنوبية الغربية، كان وافق عليه القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي (باتريك) شاناهان في 11 يناير".

أضافت الوزارة أنّ نشر الجنود الإضافيين ساري لمدة ثلاثة أشهر، ما يرفع إلى 4.350 العدد الإجمالي للجنود المنتشرين على الحدود. ستشمل مهامهم "قدرات المراقبة المتنقلة حتى نهاية سبتمبر 2019، إضافة إلى وضع ما يقرب من 150 ميلًا من الأسلاك الشائكة بين منافذ الدخول".

يأتي هذا الإعلان قبل أيام من حلول 15 فبراير، وهو الوعد النهائي الذي حدده ترمب للكونغرس للموافقة على تمويل بناء جدار حدودي، شكّل تعهدًا رئيسًَا في حملته الانتخابية. وقال ترمب إنّه ينبغي تمديد الأجزاء القائمة من الجدار على طول الحدود لوقف ما يصفه بأنّه غزو لا يمكن التحكم فيه للمجرمين.

عاد ترمب الأحد وأبرز هذه المزاعم. وكتب قطب العقارات الثري "مع زحف قوافل (المهاجرين) عبر المكسيك صوب بلادنا، على الجهوريين أن يستعدوا لفعل كل ما هو ضروري لأمن حدود قوي". تابع إن "الديموقراطيين لا يفعلون شيئًا. إذا لم يكن هناك جدار، لن يكون هناك أمن. الإتجار بالبشر والمخدرات والمجرمين من جميع الجوانب - إبقوا بعيدا!".

بدورهم، رفض الديموقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، مرارًا، طلبات ترمب لتمويل الجدار، مشيرين إلى أنّه جعل من مشروع الجدار حملة سياسية لشيطنة المهاجرين وإرضاء قاعدة أنصاره.

لإنهاء أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، رضخ ترمب في نهاية يناير أمام خصومه السياسيين، وقبِل تمويلًا موقتًا الأجهزة الفدرالية من دون تخصيص أموال للجدار.

لكن الإجراء موقت وينتهي في 15 فبراير. وحتى ذلك التاريخ على الجمهوريين - الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ - والديموقراطيين في الكونغرس إيجاد تسوية دائمة للموازنة. وتتعثر المباحثات مجددًا حول تمويل الجدار الذي يعارضه الديموقراطيون بشدة.

