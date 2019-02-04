شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نقل البرلمان: قانون المرور الجديد يحافظ على الأرواح والمركبات والطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد عبد العظيم، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن قانون المرور الجديد وضع مجموعة من التدابير والإجراءات الحازمة على سائقى النقل الثقيل كمراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق، حفاظاً على أرواح المواطنين والمركبات، وكذلك الحفاظ على الطرق التى تعتبر قطاراً للتنمية.

وتابع أمين سر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القانون ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، نظراً لأمور تقنية وأخرى أمنية فى مقدماتها أن هذه السيارات كان يستخدمها بعض الإرهابيين فى التنقل بين الجبال.

وأوضح "عبد العظيم"، أن مشروع قانون المرور الجديد سيتم الانتهاء منه قريباً، وأتوقع قبل نهاية العام الحالى يكون خرج للنور، وسارى التعامل عليه.