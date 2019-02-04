"نيسان" تعقد اجتماعا لمجلس إدارتها يوم غد لتعيين خلف لكارلوس غصن

أفادت الصحف ​اليابان​ية أن شركة "نيسان"ستعقد بعد ظهر الثلاثاء اجتماعا لمجلس إدارتها يتم خلاله تعيين رئيس جديد لمجموعة السيارات اليابانية بدل ​كارلوس غصن​ بناء على اقتراح من حليفتها الفرنسية "رينو".

ومن المتوقع اختيار رئيس مجلس إدارة "رينو" الجديد جان دومينيك سينار ليحل محل كارلوس غصن الموقوف في اليابان منذ تشرين الثاني، على أن يدخل تعيينه حيز التنفيذ بعد موافقة المساهمين خلال جمعية عامة استثنائية تعقد في نيسان.

وسيصوت المساهمون أيضا خلال هذه الجمعية على إقالة غصن ومساعده غريغ كيلي، وقد أقيلا من منصبيهما لدى نيسان بعيد توقيفهما في 19 تشرين الثاني في ​طوكيو​ للاشتباه بقيامهما بمخالفات مالية، غير أنهما احتفظا بمنصبيها في مجلس إدارة المجموعة إلى أن توافق الجمعية العامة على عزلهما.

وأبدى الرئيس التنفيذي الحالي لنيسان هيروتو سايكاوا استعداده لتعيين سينار خلال مؤتمر صحافي عقده مؤخرا ووصفه خلاله بأنه "رجل يمكن التحاور معه".