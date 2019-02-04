ديلي تلغراف: اليأس يتزايد بينما يحكم السعوديون قبضتهم على اليمن

أشارت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطاني إلى ان "اليأس يتزايد بينما يحكم السعوديون قبضتهم على ​اليمن​"، إلى ان "مدينة الغيضة ومحافظة المهرة في أفصى شرق اليمن قد تجنبتا الكثير من الدمار الذي لحق ببقية أرجاء البلاد خلال الحرب الأهلية لكن مؤخرا أصبحت هناك معاناة شديدة".

وأوضحت أن محافظة المهرة أصبحت تختنق بسبب الحصار السعودي. فالأوضاع الاقتصادية أصبحت شبه منهارة و​المستشفيات​ لا تجد الإمدادات الكافية من ​الأدوية​. حتى الصيادون منعوا من الإبحار بقواربهم لصيد الأسماك، مشيرة إلى تحذيرات ​الأمم المتحدة​ من أن تعطيل ميناء ​الحديدة​، أقصى غرب البلاد، يهدد بحدوث مجاعة في كل أنحاء اليمن لأنه يستقبل أكثر 70 في المئة من الإمدادات والمعونات التي تصل إلى البلاد.

وأضافت أن ​السعودية​ تؤكد أنها تقوم بالكثير من المشروعات لإنماء المنطقة لكن السكان يقولون إن الإجراءات المشددة من الجانب السعودي خاصة على منطقة الحدود والتي تهدف إلى منع عمليات التهريب تخنق محافظة المهرة.