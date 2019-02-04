أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ عن "اعتقال 16 فلسطينياً خلال الليلة الماضية في منطقة ​يهودا​ و​السامرة​ يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية"وإرهابية شعبية وأعمال شغب ضد المستوطنين و​القوات الإسرائيلية​".

كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: اعتقال 16 فلسطينيا بمنطقة يهودا والسامرة لضلوعهم بنشاطات إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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