الهلال الأحمر التركي: قدمنا مساعدات في 50 دولة خلال 2018

لفت رئيس ​الهلال الأحمر​ التركي كرم قنق إلى ان "الجمعية أوصلت خلال العام الماضي مساعدات إنسانية إلى المحتاجين في نحو 50 دولة"، مشيراً إلى أن "​تركيا​ فتحت أبوابها للاجئين الفارين من الموت في الوقت الذي تمد فيه دول غربية أسلاكًا شائكة مكهربة أمامهم"، مشددا على أن "​العالم​ بحاجة إلى مزيد من الرحمة اليوم".

وأكّد قنق أن "تركيا هي الأكثر سخاء في مجال الإغاثة، بالنظر إلى ما تخصصه في هذا المجال من ناتجها القومي الإجمالي"، معرباً عن "دعم الهلال الأحمر للسياسة الإنسانية للدولة التركية والعمل الإنساني القائم على المبادئ الذي تحرص عليه"، مشيراً إلى "غرق نحو 30 ألف شخص في ​البحر المتوسط​ خلال الأعوام الـ10 الأخيرة، أثناء محاولتهم العبور من ​إفريقيا​ وآسيا إلى ​أوروبا​ من أجل اللجوء".