مسؤول روسي: الشرطة العسكرية الروسية توسع نطاق عملها في محافظة حلب

أعلن قائد ​الشرطة العسكرية​ الروسية فلاديمير ايفانوفسكي أن "دوريات ​الشرطة الروسية​ مستمرة في شمال شرقي منبج ب​محافظة حلب​، وأنها وسعت نطاق نشاطها ليشمل بلدة تل رفعت هناك"، مشيراً إلى "اننا نعمل اليوم في تل رفعت، ومررنا عمليا عبر كل مراكز المراقبة ونقاط التفتيش والعبور والمهمة الرئيسية، حماية هذه المناطق ومراقبة الالتزام بنظام وقف ​إطلاق النار​".

وأشار إلى أن "العسكريين الروس ينفذون مهمة مراقبة وقف إطلاق النار، ويراقبون كيفية انتشار ​الجيش السوري​ في المنطقة، ويرافقون عمليات إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية".