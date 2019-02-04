أبي رميا: أقترح تحويل خطاب القسم للرئيس عون إلى بيان وزاري

أشار عضو تكتل "البنان القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بما أن الرئيس عون هو "بيّ الكل"، وبما أنه المؤتمن على ​الدستور​، وبما أن خطاب القسم لاقى إجماع كل القوى السياسية واعتبر تأسيسياً للعهد الجديد وربحاً للوقت لبدء العمل الجدي خصوصاً أن الرئيس يعتبر أن هذه ​الحكومة​ هي حكومة عهده، أقترح تحويل هذا الخطاب إلى صيغة بيان واعتماده للبيان الوزاري".

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