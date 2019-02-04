المحامي فرنجية: لبنان يستفيق على اهانة توقيع الاستقالات الوزارية المسبقة

اشار مسؤول الإعلام في ​تيار المردة​ ​المحامي سليمان فرنجية​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى ان "​لبنان​ يستفيق على اهانة توقيع الاستقالات الوزارية المسبقة"، مضيفا:"ربما الهاجس الذي ينتاب مصير طالب التواقيع هو الدافع".

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