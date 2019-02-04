ألبير سرحان: ما حصل بالمطار يشوه سمعة البلد ولن يكون هناك تهاونا

أكد وزير العدل ​ألبير سرحان​ في حديث اذاعي أن "ما حصل في المطار من اشكالات بين العناصر الامنية مقلق ويشوه سمعة البلد وليس المطار فحسب".

ولفت سرحان الى ان "من واجبنا ان نؤمن للمطار افضل ظروف العمل ولن استبق التحقيق وسوف نستنتج من هذه التحقيقات النتائج القانونية الواجب اتخاذها"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تهاون في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرار ما حصل".