أكد وزير العدل ألبير سرحان في حديث اذاعي أن "ما حصل في المطار من اشكالات بين العناصر الامنية مقلق ويشوه سمعة البلد وليس المطار فحسب".
ولفت سرحان الى ان "من واجبنا ان نؤمن للمطار افضل ظروف العمل ولن استبق التحقيق وسوف نستنتج من هذه التحقيقات النتائج القانونية الواجب اتخاذها"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تهاون في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرار ما حصل".
كانت هذه تفاصيل خبر ألبير سرحان: ما حصل بالمطار يشوه سمعة البلد ولن يكون هناك تهاونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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