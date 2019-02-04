أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "‏واهمون، يحلمون، يخطئون، يتمادون، يتسرعون، لا يقرأون التاريخ، ولا يعترفون بالواقع. يراهنون على ترفعنا، وبنفس الوقت يستفزوننا....لمنظومة المصالح والصفقات التي تستثمر للمنافع بالديون، وترتهن للخارج على حساب الوطن، نقول المساءلة اتية، وسيبقى صوت حزبنا مدويا، حاملا لواء العدالة الاجتماعية".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: سيبقى صوت حزبنا مدويا حاملا لواء العدالة الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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