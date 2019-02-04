لفت رئيس القسم السياسي الأمني السابق في وزارة الحرب الاسرائيلية عاموس غلعاد إلى أن "​حزب الله​" سيطلق علينا في الحرب المقبلة 2500 ​صاروخ​ باليوم ولا أعتقد أن المنظومات المضادة للصواريخ لدينا ستكون قادرة على اعتراضها".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول اسرائيلي: "حزب الله" سيطلق علينا بالحرب المقبلة 2500 صاروخ باليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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