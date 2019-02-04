جنبلاط: اول بند في مشروع البيان الوزاري هو الاستثمار العام وخلاصته استدانة 17 مليار دولار

كشف رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "اول بند في مشروع البيان الوزاري المقترح هو الاستثمار العام وخلاصته استدانة 17 مليار ​دولار​"، مشيرا الى أنه "يكفي ان يتصدر هذا البند الاولويات كي يتبين الى اي هوة نحن سائرون"، مشددا على أنه "لم يعد هناك الحد الادنى من الحياء لجشعهم. اعماهم المال والحكم".

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