الشبورة تغلق طريق العلمين الصحراوي منعا للحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): أغلقت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية للمرور، اليوم الاثنين، طريق العلمين الصحراوي، بسبب ظهور شبورة مائية أعلى الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور، منعًا للحوادث. وتهيب إدارة المرور، بسائقي السيارات الالتزام بقرار الإغلاق، واتباع تعاليمات رجال المرور.

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