الشرطة الروسية تعلن توسيع نطاق انتشارها بمحافظة حلب السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ):
أعلن فلاديمير ايفانوفسكي قائد الشرطة العسكرية الروسية، أن دوريات الشرطة الروسية مستمرة في شمال شرقي منبج بمحافظة حلب السورية ، وأنها وسعت نطاق نشاطها ليشمل بلدة تل رفعت هناك.
وقال ايفانوفسكي - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" - "إننا نعمل اليوم في منطقة تل رفعت، ومهمتنا الرئيسية، حماية تلك المناطق ومراقبة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار" ، مشيرا إلى أن العسكريين الروس يراقبون عملية وقف إطلاق النار، وكيفية انتشار الجيش السوري في المنطقة، فضلا عن مرافقة إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية.
يذكر أن الشرطة العسكرية الروسية بدأت تنظيم دورياتها في شمال شرقي منبج، منذ يوم 8 من يناير الماضي ، وفي نهاية ديسمبر الماضي ، سلمت وحدات الدفاع الذاتي الكردية المنطقة للجيش السوري، كما غادر المسلحون الأكراد المنطقة طواعية واتجهوا إلى شرقي الفرات.
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