على "تويتر".. شاب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور

محمد اسماعيل - القاهرة - سان سلفادور - (د ب أ):

أعلن السياسي الشاب، نايب بوكيلي، أمس الأحد، فوزه في الانتخابات الرئاسية في السلفادور.

ونقل حزب "التحالف الكبير من أجل الوحدة الوطنية" عن العمدة السابق للعاصمة سان سلفادور، قوله على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "يمكننا أن نعلن بثقة كاملة أننا فزنا بالرئاسة من أول مرة نطلبها".

ووفقًا للنتائج الأولية التي نشرتها المحكمة العليا للانتخابات، فقد حصل حزب "التحالف الكبير من أجل الوحدة الوطنية" على 53.83 % من إجمالي الاصوات بعد أن تم فرز معظم الأصوات، ما يعني أن بوكيلي سيتجنب جولة الإعادة التي كان من المقرر أن تجري في 10 مارس.

وفي حال أصبح بوكيلي أصغر رئيس للسلفادور على الإطلاق، فإنه سيضطر إلى الحكم دون أغلبية في البرلمان، حيث لايملك حزبه سوى 11 مقعدًا فقط من إجمالي 84.​

تجدر الإشارة إلى أنه ووفقا لموسوعة "ويكيبيديا" باللغة الإنجليزية فإن ناييب بوكليلي هو من أصول فلسطينية، حيث يعيش في السلفادرو حاليا أكثر من 100 ألف شخص كان أجدادهم قد قدموا من فلسطين.