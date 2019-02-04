شاب سياسي يفوز في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور



أعلن السياسي الشاب، نايب بوكيلي، يوم الأحد فوزه في الانتخابات الرئاسية في السلفادور.

ونقل حزب "التحالف الكبير من أجل الوحدة الوطنية" عن العمدة السابق للعاصمة سان سلفادور، قوله على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "يمكننا أن نعلن بثقة كاملة أننا فزنا بالرئاسة من أول مرة نطلبها".

ووفقاً للنتائج الأولية التي نشرتها المحكمة العليا للانتخابات، فقد حصل حزب "التحالف الكبير من أجل الوحدة الوطنية" على 83ر53% من أجمالي الاصوات بعد أن تم فرز معظم الأصوات، مما يعني أن بوكيلي سيتجنب جولة الإعادة التي كان من المقرر أن تجري في 10 مارس.

وفي حال أصبح بوكيلي أصغر رئيس للسلفادور على الإطلاق، فإنه سيضطر إلى الحكم دون أغلبية في البرلمان، حيث لايملك حزبه سوى 11مقعدًا فقط من إجمالي 84 مقعدًا.

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