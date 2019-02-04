كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورصة قطر تختتم التعاملات في المنطقة الحمراء بضغط 4 قطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت بورصة قطر تعاملات أمس على تراجع، وسط انخفاض 4 قطاعات، وتقلص بالتداولات.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.29% متدنياً إلى النقطة 10689.17، ليخسر 31.14 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

تقلصت التداولات، حيث هبطت السيولة إلى 148.47 مليون ريال، مقابل 317.12 مليون ريال يوم الخميس، كما تراجعت الكميات إلى 5.60 مليون سهم، مقارنة بـ9.54 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وشهدت التداولات تراجع قطاعات التأمين، والنقل، والبنوك، والبضائع، بينما ارتفعت قطاعات العقارات، والصناعة، والاتصالات.

وجاء التأمين على رأس القطاعات المتراجعة بـ2.09%، متأثراً بهبوط 3 أسهم تقدمها العامة الأكثر انخفاضاً بـ5.98%، وتجاهل التأمين تصدر الخليج التكافلي القائمة الخضراء بـ4.71%. وهبط البنوك 0.56%، بضغط تراجع 5 أسهم بقيادة الوطني بـ1.01%. ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.93%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%.