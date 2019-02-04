كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 أشخاص في حريق بمبنى سكني في موسكو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 4 أشخاص حتفهم جراء حريق وقع في مبنى سكني وقع ليلة الاثنين وسط العاصمة الروسية موسكو. وقالت فرق الطوارئ الروسية إنها تمكنت من إجلاء 42 من سكان المنزل، ثمانية منهم من الأطفال.

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