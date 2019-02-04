كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاج عمال مصنع "بروجرد سامان" لتأخر أجورهم في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتج عدد من عمال مصنع " بروجرد سامان" في محافظة لرستان الإيرانية، بسبب عدم الحصول على أجورهم حتى الآن رغم الوعود المقدمة لديهم من إدارة المصنع.

وقال العمال إنه بالرغم من تلقيهم وعودًا كثيرة بالحصول على رواتبهم المتأخرة منذ فترة تجاوزت 44 شهرًا، إلا أنهم لم يتلقوها حتى الآن.

فيما أفادت تقارير بأن صاحب مصنع "بروجرد سامان" قام بإغلاق خط إنتاج المصنع، بسبب عد توافر المواد الخام اللازمة للعمل.