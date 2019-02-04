انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل إيراني وإصابة 7 بتفجير حافلة زوار شمالي العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 08:23 صباحاً - قتل إيراني وأصيب 7 آخرون على الأقل، اليوم الأحد، على أثر انفجار استهدف حافلة زوار إيرانيين، في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وأوضح سعد محمد، نقيب بقيادة عمليات صلاح الدين، لوكالة "الأناضول"، أن "عبوة ناسفة انفجرت في حافلة تقل زواراً إيرانيين، بينهم نساء ورجال، في قضاء بلد غربي المحافظة".

وتضم محافظة صلاح الدين مزارين مقدسين لدى الشيعة، هما ضريح السيد محمد المكنى بـ"سبع الدجيل" في قضاء بلد، وضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري بمدينة سامراء.

وفي كثير من الأحيان تكون الحافلات المخصصة لنقل الزوار الإيرانيين داخل العراق عرضة لهجمات مسلحي تنظيم الدولة عبر العبوات الناسفة أو الانتحاريين.

ورغم إعلان بغداد نهاية 2017 هزيمة "داعش" بعد استعادة مدينة الموصل شمالي البلاد، فإن هجمات مسلحي التنظيم متواصلة في محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك (شمال) والأنبار وديالى.