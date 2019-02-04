شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: عازمون على إنهاء الوجود القطري في جنوب ليبيا والان مع التفاصيل

قال العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي إن الجيش عثر على وثائق غاية في الأهمية تؤكد تورط جماعة الإخوان الإرهابية في السيطرة على النفط الليبي.

وأضاف المسماري في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد أن قطر وتركيا تحتضن غرف العمليات وقيادات الإخوان وزعماء "الجماعة الليبية المقاتلة" الإرهابية وتنظيم القاعدة، وتدير الصراع مع الجيش الوطني الليبي عبر حلفائها وعناصرها من المرتزقة.

وأكد المتحدث العسكري الليبي أن المعركة الأخيرة للجيش الليبي هي تطهير الجنوب من هؤلاء الإرهابيين، مشددا على أن القيادة العامة للجيش الوطني عازمة على إنهاء الوجود القطري في جنوب ليبيا، وأن كل الإرهابيين سيضطرون في النهاية إلى الخروج من ليبيا.

وكانت مقاتلات سلاح الجو الليبي شنت، مساء الأحد، عدة غارات حربية استهدفت تجمعات للعصابات التي تتبع المعارضة التشادية المسلحة وحلفاءها خلال وجودهم على الأراضي الليبية بضواحي منطقة مرزق.

وقال الجيش الوطني الليبي إن الغارات خلفت خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد بصفوف المجموعات المسلحة.