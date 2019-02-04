شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: زيارة البابا فرنسيس للإمارات لحظة تاريخية للحرية الدينية والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إن زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات "لحظة تاريخية للحرية الدينية"، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على حسابه بتويتر أن "قداس البابا فرنسيس في الإمارات يروج للسلام والتفاهم بين اثنين من أكبر الأديان في العالم".

ووصل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، مساء الأحد، إلى الإمارات، ليبدأ زيارة تاريخية هي الأولى لمنطقة الخليج العربي، والمقرر أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

كما وصل أيضاً فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، في وقت سابق مساء الأحد إلى الإمارات.

وتأتي زيارة شيخ الأزهر تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، سلمها إلى فضيلته الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال لقائه مع الإمام الأكبر بمقر مشيخة الأزهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما أعرب قداسة البابا فرنسيس عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أن تلك الخطوة تمثل صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية.

وقدم قداسة البابا الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعوته، واصفاً الإمارات بأرض الازدهار والسلام، ودار التعايش واللقاء، التي يجد فيها الكثيرون مكاناً آمناً للعمل والعيش بحرية تحترم الاختلاف.