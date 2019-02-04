شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة القطرية تعتدي على عمال أسيويين والان مع التفاصيل

اعتدى أفراد الشرطة القطرية على العمال الوافدين المحتشدين قصرا على كورنيش الدوحة لاستقبال لاعبي المنتخب القطري المتوج بكأس آسيا، بالتزامن مع وصول بعثة العنابي إلى العاصمة القطرية السبت. وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد منتسبي الشرطة على عمال آسيويين دفعتهم الحافلات إلى كورنيش العاصمة القطرية، لإظهار الأعداد الكبيرة المحتفلة بفوز المنتخب بكأس آسيا. وانتقد ناشطون استمرار الانتهاكات القطرية ضد العمالة الوافدة، خصوصا في ظل التقارير المتزايدة حول معاناة عمال الإنشاءات في مواقع المونديال المزمع إقامته بالدوحة عام 2022، وارتفاع حالات الوفاة بين العاملين في الاستدادات بسبب غياب تقنيات السلامة والأمان.

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