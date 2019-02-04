شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: وجودنا في العراق مهم لمراقبة إيران والان مع التفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أهمية الإبقاء على قاعدة أمريكية في العراق حتى تتمكن واشنطن من مراقبة إيران.

وأضاف ترامب، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية: "أحد الأسباب التي تجعلني أرغب في إبقائها هو أننا نريد مراقبة إيران على نحو ما، لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية، موضحا أن ذلك سيمكن واشنطن من معرفة "إذا كان أحد ما" يريد الحصول على أسلحة نووية، قائلا: "الولايات المتحدة ستعرف قبل أن يفعلوا ذلك".

وفي الشأن الفنزويلي قال ترامب: إن إرسال قوات عسكرية إلى فنزويلا ما زال خيارا مطروحا، مؤكدا أنه رفض طلبا للقاء نيكولاس مادورو.