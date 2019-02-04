قرار كويتي مفاجئ قبل العيد الوطني

الخليج 365/ بغدادافادت مصادر أمنية إن أمير الكويت سيصدر قرارا خلال الأيام القادمة، قبل الاحتفال بالعيد الوطني.

وذكرت المصادر لجريدة القبس الكويتية، عن قرار للأمير بالعفو عن 750 سجينا من المواطنين والوافدين.

واضاف ان "المساجين الذين سيشملهم القرار 500 حيث سيتم الإفراج الفوري وتخفيض مدة العقوبة، بينما ستغلى عن اخرون أحكام الغرامات المالية المدانين بها".

وأكدت المصادر أن المشمولين بالعفو "سيفرج عنهم في غضون أسبوعين، وتحديدا قبل الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير".



يذكر ان العفو الأميري شمل العام الماضي حوالي 2800 سجين.