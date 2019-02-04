السعودية تتحدث عن ما نشر بشأن تقديم المشروبات الكحولية بالمطاعم والمقاهي

الخليج 365/ بغدادنقلت وسائل إعلام سعودية، عن مصادر تأكيدها أن الخطاب المتداول عن إبلاغ المطاعم والمقاهي والفنادق بإمكانية تقديم المشروبات الكحولية وتخصيص أماكن لها في السعودية ، مفبرك ومزور.

ولفتت تلك المصادر إلى أن "طريقة تزوير الخطاب واضحة، وبإمكان أي شخص اكتشافها، وذلك من خلال كتابة "سعادة" وزير الداخلية، بدلا من كلمة "سمو" وزير الداخلية المعتمدة في المخاطبات الرسمية".



وشددت المصادر التي لم يكشف عن هويتها على أن "إنتاج مثل هذه المواد المزورة وتداولها وإرسالها، يعتبر جريمة يعاقب عليها النظام".