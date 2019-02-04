محكمة مصرية تقضي بحبس إسرائيلي

الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء المصرية، حكما بحبس يودا نسيم إسرائيل ساسون "إسرائيلي الجنسية"، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لقيامة بتهريب مخدر "البانغو" عبر منفذ طابا البري.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر تشرين الاول عام 2018، أثناء قيام رجال المنفذ بإنهاء إجراءات السفر وتفتيش الأشخاص والحقائب من بوابة الكشف عن المعادن، ومن خلال جهاز "الإكس راي"، عثر في إحدى حقائب المتهم ويدعى يودا نسيم إسرائيل (يبلغ من العمر 23 عاما)، عامل في مطعم في إسرائيل، ومقيم في تل أبيب، على كمية من نبات "البانغو" المخدر داخل كيس بلاستيك شفاف.



وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على نيابة "نويبع"، قرر وكيل النيابة إخلاء سبيل المتهم بكفالة 500 جنيه، وفي حالة تعذره عن السداد يعرض مرة أخرى على النيابة، وقام المتهم بسداد الغرامة وسافر إلى إسرائيل.

وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في جنوب سيناء، وقضت بجلسة اليوم الأحد بحكمها المتقدم، إضافة إلى إلزامه بدفع كافة المصاريف الجنائية للقضية.

