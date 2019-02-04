انت الان تتابع هل ينقلب الجيش الفنزويلي على مادورو؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أزمة مستمرة في فنزويلا منذ أشهر وتعقدت مؤخرا بعد أن نصب خوان جوايدو رئيس البرلمان نفسه رئيسا للبلاد وسط دعم أمريكي، ويبقى السؤال المهم: هل يتحرك الجيش الفنزويلي لدعمه؟

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، نيته إجراء انتخابات برلمانية جديدة، للإطاحة بمنافسه في الحكم، خوان جوايدو، رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، والذي نصب نفسه رئيسا للبلاد الشهر الماضي، كان جوايدو يستحث قادة وجنود الجيش الفنزويلي للانقلاب على مادورو، والوقوف في صفه، حيث قال أمام عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا في شوارع البلاد أمس السبت، "إنه يدعو الجيش الفنزويلي للتخلي عن نظام مادورو والوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي".

وأضاف جوايدو وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكي، في خطابه الذي ألقاه من خلف منصة تحمل شعار الرئاسة الفنزويلية، "لا نريد منكم التوقف عن إطلاق النار على المتظاهرين فقط، ولكن نريد منكم أن تكونوا جزءا من جهود إعادة بناء فنزويلا". وأشار إلى أن المعارضة ستحاول تمرير المساعدات الإنسانية من خارج فنزويلا،

وأضاف جوايدو وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكي، في خطابه الذي ألقاه من خلف منصة تحمل شعار الرئاسة الفنزويلية، "لا نريد منكم التوقف عن إطلاق النار على المتظاهرين فقط، ولكن نريد منكم أن تكونوا جزءا من جهود إعادة بناء فنزويلا".

وأشار إلى أن المعارضة ستحاول تمرير المساعدات الإنسانية من خارج فنزويلا، عبر 3 نقاط حدودية، قائلا إن ذلك سيكون اختبارا للقوات المسلحة التي عليها الاختيار بين تمرير المساعدات، أو اتباع أوامر نظام مادورو.

تصريحات جوايدو تأتي بعد قليل من إعلان قائد كبير في القوات المسلحة انشقاقه عن نظام مادورو في أول علامة على تخلي جيش البلاد القوي عن الرئيس المحاصر.

ووصف الجنرال فرانشيسكو يانزي القائد الكبير في القوات الجوية الفنزويلية، مادورو بـ"الديكتاتور"، خلال حديثه في مقطع فيديو انتشر بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى اعترافه بجوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

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وقال في المقطع المسجل، موجها خطابه للشعب الفنزويلي، "إن 90% من القوات المسلحة الفنزويلية لا تقف مع الديكتاتور، فهم يقفون مع الشعب".

وأضاف يانزي "أنه بالنظر إلى الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، فإن التحول إلى الديمقراطية أصبح أمرا لا مفر منه".

من جانبه، انتقد القائد الأعلى للقوات الجوية التابعة للجيش الفنزويلي هذه الخطوة، متهما الجنرال يانزي بالخيانة العظمى، وقال في تغريدة له "نرفض تماما ما أعلنه الجنرال يانزي، الذي خان قسم الولاء لأمتنا، واختار السير في طريق رسمته قوى أجنبية".

ويعد يانزي أول ضابط عسكري بارز في الخدمة، يعلن اعترافه بجوايدو قائدا للبلاد، بعدما نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في 23 يناير الماضي.

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وحتى الآن ليس من الواضح ما إذا غادر يانزي البلاد، والذي أكد صحة الفيديو في مكالمة هاتفية مع وكالة "أسوشيتد برس" من رقم هاتف مسجل في كولومبيا.

ورفض الإدلاء بأية تصريحات أخرى "دون الحصول على موافقة من القائد الشرعي للقوات المسلحة، وهو الرئيس خوان جوايدو"، على حد قوله.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الجيش الفنزويلي يسيطر على عدد من أصول البلاد المهمة، وعلى رأسها شركة النفط الحكومية، وحتى الآن شارك كبار قادة الجيش في الدفاع عن مادورو، ضد التظاهرات التي شهدتها البلاد في 2014 و2017.

وقبل اندلاع المظاهرات في البلاد الأسبوع الماضي، أصدر معظم قادة الأفرع العسكرية ووحدات الجيش الفنزويلي بيانات تأييد لمادورو، واصفين جوايدو بالداعي إلى الانقلاب المدعوم من واشنطن.

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ويحاول مادورو الحفاظ على أركان حكمه، وسط أزمة اقتصادية متصاعدة، والتي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم بنسب غير مسبوقة، ونقص هائل في المواد الغذائية، دفعت الملايين إلى النزوح من البلاد.

وعلى الرغم من التقارير التي تشير إلى انخفاض معدل شعبية مادورو بين الشعب الفنزويلي إلى 20% فقط، فمن المحتمل أن يستمر في منصبه طالما يحظى بدعم القوات المسلحة.

وفي محاولة لاستمالة قادة الجيش والجنود لصفوفهم، قدم عدد من زعماء المعارضة، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عرضا لهم بـ"العفو العام" مقابل الانشقاق عن نظام مادورو، حيث يواجه عدد من القادة العسكريين تهما بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومي في فنزويلا صورا لجنود يحرقون منشورات تحمل وعودا بالعفو العام، في إشارة رمزية لدعمهم لمادورو، الذي أعلن أن الجيش مستعد لسحق أي محاولة للانقلاب.