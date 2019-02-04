إيران تستمر في التجسس على الولايات المتحدة وأوروبا

أفاد تقرير جديد أن مجموعة مختصة بالتجسس على الإنترنت مرتبطة بالنظام الإيراني تركز على قرصنة معلومات فيما يخص قطاعات صناعة الاتصالات وقطاع صناعة التكنولوجيا المتقدمة، تقوم بالتجسس على الولايات المتحدة وأوروبا. وأعلنت شركة فاير للأمن الإلكتروني أنها أضافت مجموعة تجسس إلكترونية باسم APT39 إلى قائمتها التي تزداد فيها مصادر التهديد. وقال مدير الشركة في بيان له إن مجموعة APT39 تركز على سرقة المعلومات الشخصية لدعم عمليات التتبع أو الرصد أو المراقبة التي تخدم أولويات النظام الإيراني.

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