الخسائر تلاحق البنوك الإيرانية

احتل بنك باساركاد الإيراني الصدارة في قائمة الـ20 بنكا الأكثر خسارة لقيمة العلامة التجارية عالميا، وذلك وفقا لتقرير مؤسسة "ذا بانكر" العالمية لعام 2019.

وأشار التقرير وفقاً "العين الإخبارية"، إلى أن باساكارد خسر 51% من قيمته دفعة واحدة، مقارنةً بما كان عليه في مطلع العام الماضي 2018.

ويعاني القطاع المصرفي الإيراني بشدة، لاسيما عقب خضوع البنوك الإيرانية للحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويعد بنك باساركاد واحد من أهم البنوك الإيرانية والذي تم إطلاقه عام 2005.

وعلق المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن "سويفت"، وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكته، وذلك من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله.

العملة الإيرانية في أدنى مستوياتها التاريخية.. ورجل دين يهاجم البنوك

من جهة أخرى، أدرجت "ذا بانكر" 4 بنوك تركية ضمن قائمة الـ20 بنكا الأكثر خسارة لقيمة العلامة التجارية على مستوى العالم، في مقدمتها بنك "halk bank" الذي جاء في المركز الثاني بفقدانه 44% من قيمته.

وحل خلفه بنك "akbank" في الترتيب الثالث عالميا إثر فقدانه 43% من قيمته خلال عام واحد.

فيما خسر بنك vakibank التركي 36% من قيمة العلامة التجارية ليحل في المركز الخامس عالميا بقائمة أكثر العلامات التجارية تراجعا في قيمتها بالقطاع المصرفي.

وأخيرا جاء ترتيب بنك yapi kedi"" التركي في المركز الحادي عشر بالقائمة، في ظل فقدانها 31% من قيمتها.