الهيل: تكاليف منتخب إيران التي دفعتها قطر تقتطع من غسيل الأموال

عاد المعارض القطري خالد الهيل، للتغريد من جديد عبر تويتر، بعد انقطاع دام لأشهر، حيث تحدث عن تصريحات المدرب السابق لمنتخب إيران لكرة القدم كارلوس كيروش، بأن قطر دفعت ثمن كل شيء للمشاركة في كأس آسيا الأخيرة.

وأوضح الهيل: "ليش الاستغراب عندما يدفع النظام القطري تكاليف منتخب إيران؟".

وأضاف: "أذكركم أنه في ظل العقوبات الدولية على إيران لعب نظام قطر دورا رئيسيا في تسهيل التدفق النقدي إلى إيران، مستغلين حقل غاز الشمال المشترك.

واختتم تغريدته قائلا: "تكاليف منتخب إيران ليست هبة، ولكن تقتطع من الأموال الأيرانية التي يغسلها تنظيم الحمدين".

وفي كشف وصفته شبكة "فوكس سبورتس" بالمشين، قال المدرب السابق لمنتخب إيران لكرة القدم كارلوس كيروش إنَّ مشاركة الفريق الإيراني في كأس آسيا 2019 ما كانت لتتحقق لولا المساعدات المالية التي قدَّمها الاتحاد القطري لكرة القدم.

وفي المقابلة قال كيروش الذي استقال من تدريب إيران بعد نحو 8 سنوات عقب الخسارة (3-صفر) أمام اليابان في قبل نهائي كأس آسيا: "لولا الاتحاد القطري لكرة القدم، لم يكن بإمكاننا إقامة المعسكرات التدريبية، والتحضيرات، والمباريات الودية. لقد دفعوا ثمن كل شيء".

أضاف كيروش، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني: "في مباراتنا التحضيرية الأخيرة، دفعوا أجرة الملعب، ودفعوا لكلا الفريقين. لقد دفعت قطر ثمن كل شيء لأن إيران لا تمتلك أي شيء، تمتلك صفرا".

وتابع "ينتابني الكثير من المشاعر السيئة في هذه اللحظة. كنت بحاجة إلى العمل للحفاظ على هذا الفريق واللاعبين وطاقم المنتخب. الواقع ليس سهلا. لا يمكننا أن ندعي أنه لا توجد مشكلة، الجميع كان يعاني".

وعلى مرّ السنين، أثارت قضية قلة الموارد المالية التي تقدّمها الحكومة للمنتخب الوطني جدلا في إيران، وبلغ هذا الجدل ذروته بعد مقابلة أجراها كيروش مع التلفزيون المحلي الإيراني، وحققت انتشارا واسعا، وذلك بعد خروج المنتخب الإيراني من الدور قبل النهائي من بطولة آسيا أمام اليابان.

وجاءت هذه التصريحات لتكشف العلاقات الآثمة التي جمعت قطر وإيران، والتي حاول تنظيم الحمدين إخفائها سابقا، ولكنه صار يتفاخر بها عقب إعلان المقاطعة ضد إمارة الإرهاب في يونيو 2017.

حماقة تميم حولت الدوحة إلى مستعمرة مفتوحة لعصابة طهران، لتمارس نهب خيراتها دون رقيب مقابل الحماية، فاعتمد الرئيس الإيراني حسن روحاني على تابعه القطري، ليمارس كل أنواع السرقة لثروات إمارة الإرهاب.

يذكر أن روحاني حاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية، من خلال استغلال انبطاح تميم العار، للتحايل على أزمته الدولية، حيث عقدا اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، كستار لغسيل الأموال، للتغطية على دعمهما للإرهاب.

كما سعت الدوحة لإنقاذ اقتصاد الملالي في إيران، من خلال إنشاء ممرين بحري وجوي بين البلدين، وفتح التوظيف للممرضات الإيرانيات في المستشفيات القطرية.