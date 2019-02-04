"سياحة البرلمان" تفتح ملف مشكلات النقل السياحى بحضور 4 وزارات اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلسة استماع موسعة تعقدها لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة النائب عمرو صدقى، لمناقشة المعوقات التى تواجه المستثمرين السياحيين فيما يخص النقل السياحى، خاصة وأن الأسطول السياحى لم يعد مواكب للفترة الراهنة، بعد فترة انحسار السياحة. يأتي هذا الاجتماع في ضوء رغبة المستثمرين السياحيين، فى تحديث الأسطول فى النقل السياحى، وفتح الاستيراد، عقب عدم دخول اتوبيسات جديدة للخدمة منذ عدة سنوات. ويحضر جلسة الاستماع، ممثلين عن وزارات السياحة ، النقل، الصناعة والتجارة ، الداخلية، وإتحاد الصناعات المصرية، وغرفة شركات السياحة، التى قدمت بدورها مذكرة للجنة لحل المشكلة، ومن المقرر أن تستمع اللجنة اليوم إلى رد الوزارات على تلك المذكرة.

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