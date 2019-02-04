أردوغان: لا أستطيع أن أتفهم «صمت» أمريكا حيال مقتل خاشقجي

(د ب أ)



اتهم اليوم الأحد، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة، بالتقاعس في قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قُتِلَ داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، قبل ثلاثة أشهر.

وفي مقابلة مع محطة (تي آر تي) الحكومية، قال أردوغان، مساء اليوم الأحد، إنه لا يمكنه فهم " صمت" الولايات المتحدة في ظل هذه "الوحشية"، وطالب أردوغان مجددا بالكشف الكامل عن ملابسات الواقعة.

وكانت الحكومة السعودية اعترفت بعد ضغوط دولية هائلة بقيام فريق أمني سعودي باغتيال خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

يذكر أن أجنيس...