النشرة: إخماد حريق شب داخل مزرعة دجاج في خراج بلدة صربا قضاء النبطية

أفاد مراسل "​النشرة​" في النبطية بأن "حريقا اندلع داخل مزرعة دجاج لصاحبها محمد منصور في خراج بلدة صربا ​قضاء النبطية​ نتيجة احتكاك كهربائي ما أدى إلى احتراق جزء كبير منها كما أدى إلى ​انفجار​ ثلاثة قوارير غاز"، مشيراً إلى أنه "عل الأثر حضرت مجموعة من ​الدفاع المدني​ وعملت عل اخماد الحريق وحضرت دورية من فصيلة مغدوشة وهي قائمة بالتحقيق".

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