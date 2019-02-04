الرئيس عون للمهنئين بولادة الحكومة: لا تقولوا مبروك بل الحمدالله على السلامة

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، يوحي أمام زوارة أن تشكيل ​الحكومة​ بعد انتظار مرير ومُكلف كاد يستغرق عاماً، لا يستحق الإحتفال بل الإعتذار، وعندما يبادر المسرورون بولادة الحكومة الى تهنئته، قائلين له "مبروك"، يجيب عون مصحِّحاً: "لا تقولوا مبروك، بل الحمدالله على السلامة".

وأشارت الى أن الرئيس عون أبلغ الى قريبين منه أنّ الوضع لم يعُد يتحمّل، وأنه يعوّل على الحكومة ​الجديدة​ و​القضاء​ لتحقيق نقلة نوعية في معركة ​مكافحة الفساد​، معتبراً أنّ "كل وزير سيكون معنياً بخوض هذه المعركة في وزارته"، ومشيراً الى أنّ المؤتمر القضائي الذي سيُعقد قريباً "يشكل محطة اساسية في اتّجاه تفعيل أدوات الإصلاح".