الرئيس عون للمهنئين بولادة الحكومة: لا تقولوا مبروك بل الحمدالله على السلامة

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس الجمهورية ميشال عون، يوحي أمام زوارة أن تشكيل الحكومة بعد انتظار مرير ومُكلف كاد يستغرق عاماً، لا يستحق الإحتفال بل الإعتذار، وعندما يبادر المسرورون بولادة الحكومة الى تهنئته، قائلين له "مبروك"، يجيب عون مصحِّحاً: "لا تقولوا مبروك، بل الحمدالله على السلامة".
وأشارت الى أن الرئيس عون أبلغ الى قريبين منه أنّ الوضع لم يعُد يتحمّل، وأنه يعوّل على الحكومة الجديدة والقضاء لتحقيق نقلة نوعية في معركة مكافحة الفساد، معتبراً أنّ "كل وزير سيكون معنياً بخوض هذه المعركة في وزارته"، ومشيراً الى أنّ المؤتمر القضائي الذي سيُعقد قريباً "يشكل محطة اساسية في اتّجاه تفعيل أدوات الإصلاح".
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