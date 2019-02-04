سألت صحيفة "الجمهورية" رئيس مجلس النواب نبيه بري عن البيان الوزاري، فقال: "أعتقد ان لا شيء يدعو الى التأخير، في الأمس قلت في بعبدا انّ أمامنا اسبوعاً، أو أقل، خصوصاً انه لا توجد اي مشكلة حول اي من بنود البيان الوزاري".
ولمّح الى انّ إنجاز البيان وإقراره في مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب سيدفع الى عقد جلسة الثقة خلال الاسبوع المقبل.
وكشف بري أن "البيان يفترض ان يركّز على مسائل اساسية، أوّلها وقبل كل شيء معالجة موضوع الكهرباء لوَقف النزيف الحاصل فيها. وثانياً، وهو أمر مهم جداً ايضاً، موضوع النفايات الذي يؤثر على كل شيء في البلد، سواء بيئياً او على مستوى صحة الناس، هذا الأمر يجب أن ينتهي بإيجاد العلاج النهائي له. ويبقى الموضوع الأهم وهو موضوع الفساد الذي يجب ان يحظى بأولوية الجهد الحكومي على كل المستويات. واعتقد انه اذا تحقق الخلاص من هذه الامور الثلاثة وعلاجها، من الكهرباء الى النفايات الى مكافحة الفساد، فعندئذ يمكن ان نقول انّ البلد دخل مرحلة إنقاذ نفسه. واذا حصل ذلك فلبنان "ما بِتلحّقوا عليه سيّاح"، خصوصاً اننا مقبلون على ربيع وصيف".
كانت هذه تفاصيل خبر بري عن البيان الوزاري: لا شيء يدعو الى التأخير وسيركز على معالجة موضوع الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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