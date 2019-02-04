الجمهورية: البيان الوزاري أُنجِز بصيغته الاولية ووزِّعَ على اعضاء اللجنة

علمت صحيفة "الجمهورية" أن "توافقاً رئاسياً تمّ على الانطلاق بعمل حكومي فاعل بعد نَيل ​الحكومة​ الثقة، يتواكب مع نشاط مجلسي يستهلّ بجلسة تشريعية لإقرار جدول الاعمال الذي أقرّته هيئة مكتب المجلس في اجتماعها الاخير. على انّ انعقاد هذه الجلسة يتطلّب صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية للمجلس تمتد الى بداية العقد التشريعي العادي الاول في أول ثلاثاء بعد 15 آذار المقبل".

وعلى صعيد البيان الوزاري، علمت "الجمهورية" انه أُنجِز بصيغته الاولية، ووزِّعَ على اعضاء اللجنة المختصة التي ستباشر وضع اللمسات عليه ابتداء من اليوم وقد تنجزه في خلال جلسة أو جلستين.

وأكدت مصادر حكومية أن "اللجنة ستعقد اجتماعها الاول ظهر اليوم في ​السراي الحكومي​".